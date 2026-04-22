Dagli elenchi regionali alle assunzioni sul sostegno | facciamo il punto QUESTION TIME con Antonazzo Gilda LIVE Giovedì 23 aprile alle 16 | 30
Giovedì 23 aprile alle 16:30 si terrà un question time con un rappresentante sindacale, in diretta, per discutere delle procedure di assunzione nel settore scolastico. Tra gli argomenti in agenda ci sono gli elenchi regionali, le immissioni in ruolo e le supplenze sul sostegno. Sono previsti diversi incontri nelle prossime settimane per fare il punto sulle assunzioni e sui bandi di reclutamento del personale docente.
Dagli elenchi regionali al sostegno, passando per le immissioni in ruolo. Tanti sono gli appuntamenti attesi nelle prossime settimane sul fronte del reclutamento del personale scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS, elenchi regionali e corsi sostegno: facciamo il punto della situazione
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