Mobilità docenti pubblicati esiti | cosa succede adesso? Come funzione assegnazione provvisoria? QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Giovedì 4 giugno alle 15 | 00

Sono stati pubblicati gli esiti della mobilità docenti. Ora si attende la trattativa per il contratto integrativo relativo alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni. La procedura prevede che, dopo la pubblicazione, si definiscano le modalità di assegnazione temporanea dei docenti. Un question time con un rappresentante sindacale si svolgerà giovedì 4 giugno alle 15:00, per discutere le prossime fasi e le modalità operative.

Pubblicati, la scorsa settimana, gli esiti della mobilità docenti. Adesso l’attenzione è rivolta alla trattativa per il contratto integrativo per le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. A che punto siamo? Cosa si può prevedere per deroghe e vincoli? Per fare il punto della situazione e per rispondere alle domande dei lettori, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di Question Time, il format di consulenza in onda sui nostri canali social (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per giovedì 4 giugno alle 15:00. In collegamento Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda Unams. Conduce Andrea Carlino. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità docenti, pubblicati gli esiti: cosa succede adesso e come funziona assegnazione provvisoria

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