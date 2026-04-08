Finanza a servizio del Made in Italy | a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in Italy

Il 15 aprile si svolgerà a Napoli presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36 il convegno intitolato “Finanza a servizio del Made in Italy”. Si tratta della terza edizione di un ciclo di incontri dedicati al tema, promosso dall’IPE in collaborazione con il Gruppo Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro. La giornata coincide con la celebrazione del Made in Italy.

Si terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo dedicato al Made in Italy promosso dall’IPE in collaborazione con il Gruppo Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro. L’iniziativa si inserisce nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Tronchetti, finanza sia a servizio dell'industria non contrarioLa finanza deve essere al servizio dell'industria e non il contrario. Così l'amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera alla presentazione a Praga del calendario The Cal 2026. Ci ... ansa.it

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Controlli della Guardia di Finanza del servizio navale di Porto Ceresio: scoperti 39 chalet abusivi sul lago di Comabbio. - facebook.com facebook