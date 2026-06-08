Docente al conservatorio D’Annunzio protagonista della prestigiosa rivista americana Jazz Guitar Today

Da ilpescara.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un docente al conservatorio “D’Annunzio” di Pescara è stato inserito in una rivista americana di jazz guitar tra le figure più influenti del settore. La pubblicazione, nota a livello internazionale, ha dedicato uno spazio a un chitarrista e compositore noto per la sua attività didattica e artistica. La rivista si rivolge a professionisti e appassionati di chitarra jazz, riconoscendo il suo contributo nel panorama musicale e didattico globale.

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È Giuseppe Continenza – chitarrista, compositore e docente al conservatorio “D’Annunzio” di Pescara – il protagonista di una delle riviste di settore più importanti d’oltreoceano, punto di riferimento a livello internazionale nel mondo della chitarra e della didattica musicale. A giugno la il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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