Docente al conservatorio D’Annunzio protagonista della prestigiosa rivista americana Jazz Guitar Today

Notizia in breve

Un docente al conservatorio “D’Annunzio” di Pescara è stato inserito in una rivista americana di jazz guitar tra le figure più influenti del settore. La pubblicazione, nota a livello internazionale, ha dedicato uno spazio a un chitarrista e compositore noto per la sua attività didattica e artistica. La rivista si rivolge a professionisti e appassionati di chitarra jazz, riconoscendo il suo contributo nel panorama musicale e didattico globale.