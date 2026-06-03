Docente Uniud al timone di un progetto della prestigiosa Maison des sciences de l’homme di Parigi
Un docente dell'Università di Udine è stato scelto per guidare un progetto della Maison des sciences de l’homme di Parigi. L’incarico rappresenta un riconoscimento internazionale e colloca l’ateneo friulano nel focus della ricerca europea nel settore delle scienze umane. La collaborazione coinvolge istituzioni di rilievo nel panorama accademico e scientifico europeo. La partecipazione si inserisce in un contesto di progetti di ricerca di livello internazionale.
Un riconoscimento internazionale porta l’Università di Udine al centro della ricerca europea sulle scienze umane. Alessandra Ferraro, professoressa di letteratura francese del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, è stata nominata direttrice di un progetto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Notizie e thread social correlati
Tutto su Comme Des Garçons Homme Plus Blazer DoppiopettoQuesto articolo riguarda il blazer doppiopetto della linea Homme Plus di Comme Des Garçons.
Comme Des Garçons Homme Plus Blazer Double Layer: Test Pr…Un nuovo test ha valutato il blazer doppio strato di Comme Des Garçons Homme Plus.