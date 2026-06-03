Docente Uniud al timone di un progetto della prestigiosa Maison des sciences de l’homme di Parigi

Notizia in breve

Un docente dell'Università di Udine è stato scelto per guidare un progetto della Maison des sciences de l’homme di Parigi. L’incarico rappresenta un riconoscimento internazionale e colloca l’ateneo friulano nel focus della ricerca europea nel settore delle scienze umane. La collaborazione coinvolge istituzioni di rilievo nel panorama accademico e scientifico europeo. La partecipazione si inserisce in un contesto di progetti di ricerca di livello internazionale.