Jazz Mask venerdì 8 e sabato 9 maggio i primi due concerti della rassegna al Conservatorio Mascagni
Prende il via "Jazz Mask – Weekends creativi al Mascagni", la nuova rassegna del Conservatorio "Pietro Mascagni" di Livorno dedicata al jazz contemporaneo e ai suoi molteplici linguaggi, diretta dal M° Mauro Grossi. Un progetto che viene lanciato con un doppio appuntamento tra venerdì 8 e sabato.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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