Picchia con un mattarello il papà disabile | libero dopo tre giorni divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

Un uomo ha aggredito il padre disabile con un mattarello e, dopo aver trascorso tre giorni in carcere, è stato rimesso in libertà. È stato applicato un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. L’episodio si è verificato a Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso.

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Prende un mattarello, picchia il padre infermo su una sedia a rotelle e dopo tre giorni passati nel carcere di Santa Bina torna in libertà. Ma con il divieto di avvicinamento al genitore a meno di 500 metri e con il braccialetto elettronico che ne monitorerà gli spostamenti e l’eventuale violazione della disposizione del giudice. È quanto stabilito dal gip del tribunale di Treviso dopo l’interrogatorio di convalida dell’arresto di un operaio di 45 anni residente a Gorgo al Monticano, finito in manette venerdì scorso per aver malmenato il padre ultra settantenne, e costretto su una sedia a rotelle, al culmine di una lite in casa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Picchia con un mattarello il papà disabile: libero dopo tre giorni, divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico Articoli correlati Va a casa dell’ex moglie e la picchia: aveva già divieto di avvicinamento e braccialetto elettronicoQuesta notte, a Macerata Campania, nella provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni. Stalking all’ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronicoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Contenuti e approfondimenti su Picchia con un mattarello il papà... Discussioni sull' argomento Picchia il padre in sedia a rotelle con un mattarello; Picchia il padre invalido col mattarello, scarcerato un 45enne.