Viola il divieto di avvicinamento all' ex moglie scatta l' allarme del braccialetto elettronico

Nelle prime ore di mercoledì 25, i carabinieri di Codigoro e Mesola hanno arrestato un uomo di 32 anni residente nel comune di Codigoro. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo ha violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie, attivando l’allarme del braccialetto elettronico. Le forze dell’ordine lo hanno fermato e portato in caserma, dove è stato trattenuto.

Nel tentativo di sottrarsi all'identificazione e al controllo, l'uomo ha opposto un’accesa resistenza, spintonando i carabinieri per cercare di darsi alla fuga. Nonostante ciò è stato in breve tempo immobilizzato venendo dichiarato in arresto per la violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale. Al termine delle formalità di rito e secondo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria estense, l'arrestato è stato trasferito presso le camere di sicurezza del Comando provinciale di Ferrara, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Viola il divieto di avvicinamento all'ex moglie, scatta l'allarme del braccialetto elettronico Articoli correlati Stalking all’ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronicoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Violenze sulla moglie, scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronicoLucca, 27 febbraio 2026 - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. Approfondimenti e contenuti su Viola il divieto di avvicinamento... Temi più discussi: Non è più vita: l'ex moglie viola il divieto di avvicinamento; Verona, fermato in strada viola il divieto di avvicinamento e mente sull’identità; VIOLA I PROVVEDIMENTI DI AVVICINAMENTO ALLA PERSONA OFFESA E IL DIVIETO DI DIMORA NEL COMUNE DI VENEZIA. UOMO ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO DI VENEZIA - Questura di Venezia | Polizia di Stato; Viola il divieto di dimora e viene sorpreso a San Fermo Della Battaglia vicino Como, arrestato 20enne. Condannato per stalking, viola il divieto e segue la ex dopo l’udienza: nuova condanna per un 29enneDopo il processo, l’uomo ha atteso la giovane fuori dal tribunale e l’ha seguita verso Brignole nonostante il divieto di avvicinamento: denunciato dalla polizia, dovrà scontare altri 10 mesi oltre ai ... lavocedigenova.it Torino, viola il divieto di avvicinamento: arrestato 70enne davanti casa della moglieTorino, arrestato 70enne per violazione del divieto di avvicinamento alla coniuge: decisivo l’intervento della Polizia dopo segnalazione al 112 ... lamilano.it "Tanta ancora vita" di Viola Ardone. Ciò che più ho apprezzato di più di questo libro, è stato come Viola Ardone sia riuscita a descrivere la depressione nella quale è sprofondata la protagonista Vita, comprese le sue sfumature più profonde, ma sopratutto di co - facebook.com facebook Alessandra Viola al Teatro Verdi per 'Le lezioni di scienze- i grandi maestri' triesteallnews.it/2026/03/alessa… x.com