Dive silenziose il tour teatrale itinerante nel cimitero
Un tour teatrale itinerante si svolge all’interno di un cimitero, promosso da La Civetta di Torino in collaborazione con Lilit§teatronirico e The Other Moon Company APS. L’evento, intitolato “Dive siliose”, coinvolge diverse compagnie teatrali e si svolge tra le tombe. La rappresentazione si svolge in spazi non convenzionali, offrendo un’esperienza artistica in un ambiente suggestivo e silenzioso. La durata e le date precise dell’iniziativa non sono state ancora comunicate.
Tour teatrale itinerante a cura di La Civetta di Torino in collaborazione con la compagnia Lilit§teatronirico e The Other Moon Company APS. A Torino è nato il cinema italiano e la città subalpina è stata per molto tempo la capitale della settima arte, diventando una meta ambita da chiunque. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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