Dive silenziose il tour teatrale itinerante nel cimitero

Notizia in breve

Un tour teatrale itinerante si svolge all’interno di un cimitero, promosso da La Civetta di Torino in collaborazione con Lilit§teatronirico e The Other Moon Company APS. L’evento, intitolato “Dive siliose”, coinvolge diverse compagnie teatrali e si svolge tra le tombe. La rappresentazione si svolge in spazi non convenzionali, offrendo un’esperienza artistica in un ambiente suggestivo e silenzioso. La durata e le date precise dell’iniziativa non sono state ancora comunicate.