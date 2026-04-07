Dive Silenziose | i tour teatrali tornano al Cimitero Monumentale
Torino celebra il suo legame indissolubile con la settima arte attraverso una nuova serie di tour teatrali itineranti. Curati da La Civetta di Torino in collaborazione con la compagnia Lilith§teatronirico e The Other Moon Company APS, i percorsi guidati porteranno i visitatori alla scoperta dei pionieri che hanno reso la città la prima capitale del cinema italiano. Il palcoscenico di questa iniziativa è il Cimitero Monumentale, luogo che custodisce la memoria dei grandi visionari dell'inizio del Novecento. Il tour permetterà di ripercorrere le storie di figure chiave come Vittorio Calcina, Giovanni Pastrone e Arturo Ambrosio, uomini intraprendenti che hanno gettato le basi dell'industria cinematografica nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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