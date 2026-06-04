' Dove parlano le pietre' | spettacolo teatrale itinerante nel Cimitero monumentale della Villetta

Notizia in breve

Lo spettacolo teatrale itinerante si svolge nel Cimitero monumentale della Villetta, coinvolgendo il pubblico tra musica e parole. L’evento rende omaggio a tre figure letterarie: Attilio Bertolucci, Lydia Alfonsi e Alberto Bevilacqua. La performance si svolge tra le tombe e le sculture del cimitero, offrendo una visita diversa, in cui il patrimonio artistico si combina con la narrazione di storie e poesie.