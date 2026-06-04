' Dove parlano le pietre' | spettacolo teatrale itinerante nel Cimitero monumentale della Villetta
Lo spettacolo teatrale itinerante si svolge nel Cimitero monumentale della Villetta, coinvolgendo il pubblico tra musica e parole. L’evento rende omaggio a tre figure letterarie: Attilio Bertolucci, Lydia Alfonsi e Alberto Bevilacqua. La performance si svolge tra le tombe e le sculture del cimitero, offrendo una visita diversa, in cui il patrimonio artistico si combina con la narrazione di storie e poesie.
Un viaggio di parole e musica nel Cimitero Monumentale della Villetta per ricordare Attilio Bertolucci, Lydia Alfonsi e Alberto Bevilacqua e scoprire la bellezza di questo luogo in chiave inedita.Voci narranti: Gian Piero Sterpi e Alessia De Pasquale.Musiche eseguite dal vivo da Riccardo Sgavetti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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A Roma il tempo non scorre: si intreccia tra le pietre, i profumi e la luce dorata dei tramonti. Ogni giorno accompagno viaggiatori curiosi tra le strade che amo da sempre, vicoli che raccontano segreti, piazze che sanno di storia e silenzi che parlano più di mill facebook
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