' Dove parlano le pietre' | spettacolo teatrale itinerante nel Cimitero monumentale della Villetta

Da parmatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spettacolo teatrale itinerante si svolge nel Cimitero monumentale della Villetta, coinvolgendo il pubblico tra musica e parole. L’evento rende omaggio a tre figure letterarie: Attilio Bertolucci, Lydia Alfonsi e Alberto Bevilacqua. La performance si svolge tra le tombe e le sculture del cimitero, offrendo una visita diversa, in cui il patrimonio artistico si combina con la narrazione di storie e poesie.

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Un viaggio di parole e musica nel Cimitero Monumentale della Villetta per ricordare Attilio Bertolucci, Lydia Alfonsi e Alberto Bevilacqua e scoprire la bellezza di questo luogo in chiave inedita.Voci narranti: Gian Piero Sterpi e Alessia De Pasquale.Musiche eseguite dal vivo da Riccardo Sgavetti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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