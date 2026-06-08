Mercoledì 17 giugno, l’artista Ditonellapiaga si esibirà dal vivo presso il negozio Apple di Via del Corso a Roma. L’evento sarà dedicato al Pride e i posti sono disponibili previa registrazione sul sito ufficiale. È richiesta la prenotazione per partecipare all’esibizione.

Celebra il Pride con Apple Music Ditonellapiaga @ Apple Via del Corso Roma I posti saranno accessibili previa registrazione al sito: http:apple.coditonellapiaga Mercoledì 17 Giugno, Ditonellapiaga sarà la protagonista del nuovo evento Today at Apple organizzato in collaborazione con Apple Music nello store di Via del Corso a Roma. L’artista sarà al centro di uno speciale incontro in occasione del Pride Month, una chiacchierata arricchita da una coinvolgente performance live grazie alla quale immergersi in alcuni dei suoi brani più amati. Moderato dall’attore, autore e attivista LGBTQIA+ Pietro Turano, l’incontro con Ditonellapiaga sarà un’occasione speciale per conoscere più da vicino la sua evoluzione artistica e il suo rapporto con la musica, toccando i temi dei diritti, dell’uguaglianza e del sostegno alla comunità LGBTQI+. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Ditonellapiaga live mercoledì 17 giugno presso Apple Via del Corso Roma

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