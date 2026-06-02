GPS immissioni in ruolo e non solo | inizia giugno cosa c’è da aspettarsi? QUESTION TIME con Cannas LIVE Mercoledì 3 giugno alle 14 | 30

Mercoledì 3 giugno alle 14:30 si terrà un question time in diretta dedicato alle novità sul fronte del personale scolastico. Tra gli argomenti discussi ci saranno le immissioni in ruolo, le assunzioni e le questioni legate agli organici e al sostegno. Le prossime settimane vedranno diverse tappe legate al reclutamento, con aggiornamenti su procedure e tempistiche.

Dagli organici al sostegno, passando per le immissioni in ruolo e non solo. Tanti sono gli appuntamenti attesi nelle prossime settimane sul fronte del reclutamento del personale scolastico. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostre domande in diretta, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per mercoledì 3 giugno alle 14:30. In collegamento Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica. Conduce Andrea Carlino. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS, immissioni in ruolo e non solo: inizia giugno, cosa c'è da aspettarsi

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