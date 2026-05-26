L'Università degli Studi del Sannio ha aperto le iscrizioni a un corso gratuito di sviluppo di app iPhone, in collaborazione con Apple. Le candidature sono aperte fino all’8 giugno. Il corso si rivolge a chi desidera imparare a creare applicazioni per dispositivi iOS. È previsto un numero limitato di iscrizioni, e la selezione avverrà in base ai criteri stabiliti dall’ateneo. La formazione si svolgerà presso l’università e mira a formare nuovi talenti nel settore delle tecnologie mobili.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Università degli Studi del Sannio apre le candidature per partecipare al corso gratuito dedicato allo sviluppo di applicazioni mobili iOS, realizzato in collaborazione con Apple. Un’opportunità formativa rivolta a studenti e studentesse dell’Ateneo e a partecipanti esterni interessati ad acquisire competenze nel settore dello sviluppo software mobile, anche senza precedenti esperienze di programmazione. Il corso si svolgerà dal 15 giugno al 10 luglio 2026 e prevede, nelle prime tre settimane, la presenza in aula didattica dalle ore 9:00 alle 13:00. La partecipazione è completamente gratuita e a ciascun partecipante sarà fornita tutta l’attrezzatura necessaria per le attività formative, inclusi MacBook, iPhone e software di sviluppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Apple cerca talenti nel Sannio: corso per sviluppatori app iPhone, candidature aperte fino all’8 giugno

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