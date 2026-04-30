Samsung One UI 8.5 | tutte le novità i dispositivi compatibili e quando arriva

Samsung ha annunciato l'inizio del rilascio di One UI 8.5, aggiornamento basato su Android 16. L'azienda ha comunicato quali dispositivi riceveranno la nuova versione del sistema operativo e ha indicato le date di disponibilità ufficiali. L'aggiornamento porta nuove funzionalità e miglioramenti rispetto alle versioni precedenti, con una distribuzione che si svolge progressivamente. La notifica dell'inizio del rollout è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.

Samsung ha ufficialmente avviato il rilascio di One UI 8.5, l’aggiornamento più ambizioso degli ultimi anni basato su Android 16. Il lancio è partito il 30 aprile 2025 in Corea del Sud sulla serie Galaxy S25, con il rollout globale previsto già a partire dal 4 maggio. Stavolta, però, c’è una novità importante: l’aggiornamento non riguarda solo i top di gamma. Samsung ha deciso di distribuirlo su decine di modelli, compresi dispositivi di fascia media e alcuni entry-level. Una scelta strategica che segna un cambio di rotta netto rispetto al passato. Se hai un Galaxy in tasca o nel cassetto, c’è buona probabilità che presto riceva qualcosa di nuovo.🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Samsung One UI 8.5: tutte le novità, i dispositivi compatibili e quando arriva Notizie correlate Leggi anche: HyperOS 3.1 arriva in Europa: novità e dispositivi compatibili Android 17 Beta 4 arriva sui Pixel compatibili: ecco tutte le novitàNonostante venga definita “ultima beta”, questo non esclude ulteriori aggiornamenti intermedi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La One UI 8.5 sta arrivando: data di uscita, principali novità e modelli compatibili; One UI 8.5 stabile sui Galaxy S25: il rilascio è dietro l'angolo; Samsung con One UI 8.5 porta la scansione PDF su più smartphone Galaxy; One UI 8.5 arriva dal 30 aprile: Samsung aggiorna anche i Galaxy economici con Android 16. La One UI 8.5 sta arrivando: data di uscita, principali novità e modelli compatibiliLa One UI 8.5 sta arrivando! Ecco data di uscita, tabella di marcia prevista, principali novità e dispositivi Samsung compatibili. tuttoandroid.net Samsung One UI 8.5: ecco i modelli che si aggiornano dal 30 aprile 2026Samsung lancia One UI 8.5, basata su Android 16, con nuove funzioni AI e design: rollout globale in arrivo su molti dispositivi Galaxy. tech.everyeye.it Samsung lancia One UI 8.5, basata su Android 16, con nuove funzioni AI e design: rollout globale in arrivo su molti dispositivi Galaxy. https://tech.everyeye.it/notizie/samsung-one-ui-8-5-modelli-aggiornano-30-aprile-2026-875136.htmlutm_medium=Social - facebook.com facebook Se avete uno smartphone di Samsung, dovete dare uno sguardo a questo x.com