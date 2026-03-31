Bonus nido 2026 cosa cambia per le famiglie | tutte le novità Inps

A partire dal 2026, il Bonus nido subirà alcune modifiche. La domanda potrà essere presentata su base pluriennale, estendendo così la durata del beneficio, mentre il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) verrà rivisto, escludendo l’assegno unico universale. Queste variazioni sono state comunicate dall’Inps attraverso nuove indicazioni ufficiali.

Nuove regole per il Bonus nido 2026. Le novità principali riguardano due aspetti centrali: la durata della domanda, che diventa pluriennale, e il calcolo dell’Isee, che esclude l’assegno unico universale. Le indicazioni sono state chiarite dall’Inps, ma per l’invio delle domande bisognerà ancora attendere: la piattaforma non è stata attivata e la data ufficiale di apertura non è stata ancora comunicata. Il bonus asilo nido è un contributo economico erogato dall’Inps per sostenere le famiglie nel pagamento delle rette degli asili nido, pubblici o privati autorizzati, oppure per finanziare forme di assistenza domiciliare, in caso di bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. 🔗 Leggi su Panorama.it

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