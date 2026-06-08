DiscoverEU | 40.912 pass per viaggiare gratis in Europa

Sono 40.912 i giovani che hanno ottenuto un pass gratuito per viaggiare in Europa attraverso il programma DiscoverEU. I partecipanti devono avere tra i 18 e i 19 anni e aver presentato domanda entro la scadenza stabilita. La selezione si basa su criteri di età e sulla data di presentazione della domanda. I pass permettono di spostarsi liberamente tra i paesi europei, senza costi di viaggio.

Chi sono i 40.912 giovani che viaggeranno gratis in Europa?. Quali sono i requisiti di età per partecipare al bando?. Perché l'Italia si trova solo al terzo posto nella classifica?. Come influirà questo programma sulla mobilità ferroviaria europea?.? In Breve Viaggi gratuiti in treno tra luglio 2026 e settembre 2027 per i vincitori.. Germania prima con 6.986 pass, seguita da Francia con 5.660 e Italia con 4.994.. Commissario Glenn Micallef promuove il pass come opportunità di scambio culturale.. Oltre 2 milioni di giovani hanno partecipato al programma dal 2018.. 40.912 nuovi pass DiscoverEU per i giovani europei: la Commissione annuncia i vincitori della tornata di marzo 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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