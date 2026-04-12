L’Unione Europea ha annunciato che, in occasione del quarantesimo anniversario dell’accordo di Schengen, mette a disposizione di migliaia di giovani appena maggiorenni pass Interrail gratuiti. L’iniziativa, chiamata DiscoverEu, permette di viaggiare senza costi sui treni che collegano i Paesi membri dell’UE e oltre, offrendo l’opportunità di esplorare diverse destinazioni europee senza spendere. La promozione riguarda principalmente i giovani che stanno per compiere 18 anni.

Per festeggiare i 40 anni di Schengen, l’Unione Europea dà la possibilità a migliaia di giovani appena maggiorenni di viaggiare gratis su rotaia per i Paesi comunitari, e non solo. I pass per l’Interrail consentono di prendere tutti i treni che servono per muoversi all’interno della macro Regione e vivere un’esperienza di mobilità internazionale senza pensare ai costi del trasporto. Cos’è DiscoverEu. Il progetto Erasmus+, che rende possibile l’iniziativa, prende il nome da Erasmo da Rotterdam, uno dei filosofi che nel Rinascimento ebbe il coraggio di immaginare un’Europa fondata sull’unione e la cooperazione internazionale, invece che sul conflitto e l’antagonismo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Con DiscoverEu migliaia di pass Interrail per viaggiare gratis in tutta Europa

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