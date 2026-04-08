DiscoverEU 2026 | come avere i biglietti gratis per viaggiare in Europa in treno

Sono state aperte le candidature per DiscoverEU 2026, il progetto finanziato dal programma Erasmus+ e dalla Commissione europea. L’iniziativa permette ai giovani europei di ottenere biglietti gratuiti per viaggiare in treno attraverso diverse destinazioni nel continente. Le candidature sono rivolte a chi desidera esplorare l’Europa e sono aperte fino a una data specifica, con i dettagli disponibili sul sito ufficiale del progetto.