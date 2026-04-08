DiscoverEU 2026 | come avere i biglietti gratis per viaggiare in Europa in treno
Sono state aperte le candidature per DiscoverEU 2026, il progetto finanziato dal programma Erasmus+ e dalla Commissione europea. L’iniziativa permette ai giovani europei di ottenere biglietti gratuiti per viaggiare in treno attraverso diverse destinazioni nel continente. Le candidature sono rivolte a chi desidera esplorare l’Europa e sono aperte fino a una data specifica, con i dettagli disponibili sul sito ufficiale del progetto.
Sono aperte le candidature per DiscoverEU, il progetto del programma Erasmus+ finanziata dalla Commissione europea che offre ai giovani europei l’opportunità di viaggiare per il continente gratis. I partecipanti selezionati, infatti, riceveranno una tessera, che offre sconti su visite culturali, attività, trasporti, alloggio e cibo durante il viaggio. Ecco tutto quello che c’è da sapere su requisiti, scadenze e modalità di invio della domanda. Chi può partecipare. Per poter partecipare alla selezione, i candidati devono rispettare criteri anagrafici e di residenza. In particolare è necessario: Avere tra i 18 e i 19 anni, ovvero essere nati tra il primo luglio 2006 e il 30 giugno 2007;. 🔗 Leggi su Open.online
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