Le chiese scomparse di Bobbio tour guidato alla scoperta della storia della Valtrebbia
Il 3 maggio alle 15, da piazza San Francesco a Bobbio, prenderà il via un nuovo tour organizzato da Target Turismo, l'ente che gestisce l'ufficio turistico locale. L'iniziativa, chiamata “Le chiese scomparse di Bobbio”, prevede una serie di quattro incontri dedicati alla storia e ai luoghi meno noti del borgo. Durante le passeggiate, i partecipanti esploreranno aspetti specifici della Valtrebbia, con approfondimenti tematici su vari aspetti della sua storia.
Il 3 maggio alle ore 15 da piazza San Francesco a Bobbio, partirà un nuovo format pensato da Target Turismo ente gestore dell'Ufficio turistico di Bobbio e Valtrebbia: le Passeggiate Bobbiesi ossia 4 appuntamenti con approfondimenti tematici particolari sul borgo principale della Valtrebbia con.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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