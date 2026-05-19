Carini sotterranea | tour guidato alla scoperta della Grotta dei Puntali e delle catacombe

Nella provincia di Palermo, si ripropone l'iniziativa “Carini sotterranea”, che permette di esplorare due importanti siti ipogei della Sicilia occidentale. Attraverso un tour guidato, si possono visitare la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e una grotta nota come dei Puntali. Questi luoghi, ricchi di storia e formazione geologica, sono aperti al pubblico per scoprire le loro caratteristiche e il loro valore archeologico e naturale. La visita offre un’opportunità di approfondimento sulla presenza di strutture sotterranee nella zona.

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