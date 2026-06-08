Disagio giovanile Gelmini | Per crescere un ragazzo non basta un algoritmo Serve una comunità In arrivo 6,5 milioni annui e 6 per il 2028 agli oratori

La senatrice di Noi Moderati ha annunciato un finanziamento di 6,5 milioni di euro all’anno, con un ulteriore contributo di 6 milioni nel 2028, destinato agli oratori. Durante un evento a Firenze, ha affermato che per la crescita dei giovani non basta affidarsi agli algoritmi, ma è necessario un coinvolgimento comunitario. La proposta si inserisce in un intervento volto a rafforzare i legami educativi e sociali per contrastare il disagio giovanile.

Durante l’evento fiorentino intitolato ‘Chi cresce i nostri figli? Social, algoritmi e legami educativi’, la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini ha delineato una precisa strategia di intervento. Come riportato in un recente dispaccio dell’agenzia ANSA, il fulcro del ragionamento politico ruota attorno al recupero dei legami umani e al supporto concreto agli spazi di aggregazione. La rappresentante istituzionale ha spiegato, attraverso un’attenta analisi, come la sola tecnologia e i freddi calcoli matematici della rete risultino del tutto insufficienti per accompagnare i ragazzi nel loro delicato percorso di maturazione. Al contrario, si avverte l’urgenza di ricostituire un saldo patto educativo che unisca le aule scolastiche alle mura domestiche, creando una rete di protezione reale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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