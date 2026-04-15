Ho subito mobbing a scuola De Martino | Non basta un disagio serve una condotta sistematica e dimostrabile

Un caso di mobbing scolastico ha attirato l’attenzione con le dichiarazioni di un docente che ha riferito di aver subito comportamenti vessatori nel corso della sua attività. Secondo l’interessato, non si tratta di un semplice disagio, ma di una condotta sistematica e dimostrabile. Il tema del mobbing nelle scuole viene spesso sollevato, ma dal punto di vista legale richiede l’accertamento di elementi concreti e ripetuti.

Il tema del mobbing nelle scuole è un tema che a volte viene chiamato in causa per vari motivi, ma dal punto di vista giuridico richiede grande attenzione. A fare chiarezza è l’avvocato Alessandro De Martino, che invita innanzitutto a evitare semplificazioni: “il mobbing non è codificato specificamente da una norma nazionale”, ma si fonda su orientamenti giurisprudenziali consolidati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Alessandra Camporota: "Reprimere non basta. Il disagio si trasferisce: serve agire sulle cause"Modena, 25 febbraio 2026 – Se si adotta solo la logica repressiva, i problemi si spostano in altri luoghi. Stefano De Martino: "Ho iniziato a studiare. Essere direttore artistico di Sanremo è una bella responsabilità"Le prime dichiarazioni televisive da conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 Stefano De Martino le ha rilasciate al Tg1, intervistato da...