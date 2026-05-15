Bullismo e disagio giovanile il procuratore capo Fucci | Mai sottovalutare il dolore di un ragazzo

Da frosinonetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procuratore capo ha commentato il fenomeno del bullismo e del disagio tra i giovani, sottolineando come non si tratti solo di insegnamenti scolastici, ma di un confronto reale e diretto. Ha evidenziato l’importanza di ascoltare le paure e le fragilità degli adolescenti, invitando a non sottovalutare il dolore che possono provare. Le sue parole si riferiscono a un approccio che mira a entrare nelle esperienze di chi attraversa momenti difficili, senza tralasciare nessun dettaglio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non una semplice lezione, ma un confronto vero, diretto, capace di entrare nelle paure e nelle fragilità degli adolescenti. Giovedì 14 maggio il procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci ha incontrato gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado del Primo Istituto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MINORI ARMATI E VIOLENTI: CITTA’ SOTTO ASSEDIO E GIUSTIZIA AL COLLASSO | 30/01/2026

Video MINORI ARMATI E VIOLENTI: CITTA’ SOTTO ASSEDIO E GIUSTIZIA AL COLLASSO | 30/01/2026

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Dal disagio giovanile alle risposte educative, l’ex capo della polizia Gabrielli: “Il divieto? Anticamera di situazioni peggiori”

Chi è Paolo Sarullo? Il ragazzo vittima di violenza giovanile di Sanremo 2026 che insegna a non mollare maiPaolo Sarullo è il giovane di 25 anni che dal palco dell’Ariston, in collegamento, ha trasformato la propria tragedia in un appello civile contro la...

bullismo e disagio giovanileMaratona Bullismo 2026, ‘Piazza del Rispetto’ apre ai giovani, 20-21 maggio piazza Mastai spazio di incontro(Adnkronos) – Il 20 e 21 maggio Piazza Mastai si trasformerà nella ‘Piazza del Rispetto’, un grande spazio aperto di incontro, ascolto e partecipazione dedicato a giovani, famiglie e scuole. Torna la ... pianetagenoa1893.net

Trastevere: Maratona anti-bullismo aperta ai giovaniIl 20 e 21 maggio Piazza Mastai diventa uno spazio di incontro e dialogo tra giovani, famiglie, campioni sportivi e istituzioni contro bullismo e cyberbullismo - ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web