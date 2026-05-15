Bullismo e disagio giovanile il procuratore capo Fucci | Mai sottovalutare il dolore di un ragazzo

Il procuratore capo ha commentato il fenomeno del bullismo e del disagio tra i giovani, sottolineando come non si tratti solo di insegnamenti scolastici, ma di un confronto reale e diretto. Ha evidenziato l’importanza di ascoltare le paure e le fragilità degli adolescenti, invitando a non sottovalutare il dolore che possono provare. Le sue parole si riferiscono a un approccio che mira a entrare nelle esperienze di chi attraversa momenti difficili, senza tralasciare nessun dettaglio.

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