Aumenti di stipendio per gli ATA fino a 135 euro | prima tranche a luglio Forse anche l’una tantum di 110 euro CCNL parte economica verso chiusura

Nella trattativa in corso per il rinnovo del contratto del settore Istruzione e Ricerca 2025-2027, si sta definendo la prima tranche di aumenti salariali per il personale ATA, prevista per luglio, con un incremento di fino a 135 euro. Potrebbe essere inclusa anche una tantum di 110 euro. La parte economica del contratto sembra prossima alla conclusione.

Si avvicina la chiusura della trattativa per il rinnovo del contratto Istruzione e Ricerca 2025-2027, almeno per la parte economica. La chiusura potrebbe arrivare il 1° aprile. Sul tavolo ci sono circa 3 miliardi di euro, destinati anche al personale ATA, con un accordo atteso a breve. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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