Dimissioni firmate e non protocollate silenzio stampa della sindaca

La sindaca di Foggia si è presentata in aula con le dimissioni già firmate, senza averle protocollate ufficialmente. Aveva annunciato che avrebbe comunicato la decisione anche al Consiglio comunale, ma la presidente dell’assemblea ha chiuso la seduta prima che potesse intervenire. La sindaca non ha quindi avuto modo di illustrare pubblicamente le sue dimissioni. Nessun altro dettaglio è stato comunicato durante la riunione.

La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, arrivata in aula con le dimissioni già firmate in mano, aveva annunciato anche alla stampa una sua comunicazione al Consiglio, ma la presidente Lia Azzarone ha dichiarato deserta la seduta prima che potesse parlare.La prima cittadina aveva mostrato il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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