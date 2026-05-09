A Bormio, il partito di centrodestra ha chiesto le dimissioni della sindaca in seguito a un confronto acceso con il vice coordinatore. La vicenda riguarda anche un progetto di infrastrutture, la cosiddetta tangenzialina, che ha provocato un acceso scontro pubblico tra le parti coinvolte. Restano da chiarire i dettagli precisi di quanto accaduto tra i protagonisti e le motivazioni dietro alle tensioni.

? Domande chiave Cosa è successo realmente tra la sindaca e il vice coordinatore?. Perché il progetto della tangenzialina ha scatenato lo scontro pubblico?. Come ha reagito la giunta al silenzio sulla denuncia di Lazzeri?. Chi sosterrà la sindaca dopo la richiesta formale di dimissioni?.? In Breve Scontro scaturito il 24 aprile per il progetto tangenzialina dell'Alute. Francesco Romualdi firma la lettera aperta a nome di Fratelli d'Italia. La richiesta formale di dimissioni viene inviata il 9 maggio 2026. Il diverbio ha coinvolto il vice coordinatore Andrea Lazzeri a Bormio. Fratelli d’Italia ha inviato una richiesta formale di dimissioni alla sindaca di Bormio Silvia Cavazzi il 9 maggio 2026, dopo l’episodio avvenuto il 24 aprile tra la prima cittadina e il vice coordinatore del partito Andrea Lazzeri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bormio, FdI chiede le dimissioni della sindaca: caso Lazzeri

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