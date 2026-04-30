Serle crollo della giunta | dimissioni di massa fermano la sindaca

A Serle, la sindaca Chiara Cherchi si è dimessa dopo che sei consiglieri hanno rassegnato le proprie dimissioni, portando alla fine della sua amministrazione. La situazione ha portato l’ente a passare sotto gestione commissariale, che durerà fino alle prossime elezioni comunali. La crisi politica ha coinvolto l’intero consiglio comunale, determinando un cambiamento improvviso nella gestione del municipio.

? Cosa sapere A Serle la sindaca Chiara Cherchi cade dopo le dimissioni di sei consiglieri.. Il Comune passerà sotto gestione commissariale fino alle prossime consultazioni elettorali.. La sindaca di Serle Chiara Cherchi si trova oggi senza più la maggioranza in Consiglio dopo che le dimissioni di quattro consiglieri della minoranza guidata da Ugo Ragnoli e di due esponenti della maggioranza hanno provocato il crollo del numero legale durante l’ultima seduta. Il clima nel borgo è cambiato bruscamente durante la sessione di ieri, che avrebbe dovuto concentrarsi su temi amministrativi cruciali come l’approvazione del bilancio consultivo dell’ente e il Piano Ecologico Familiare per la gestione dei rifiuti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serle, crollo della giunta: dimissioni di massa fermano la sindaca Notizie correlate Leggi anche: Dimissioni di massa, il consiglio decade: il Comune di Serle sarà commissariato Serle, crisi al Comune: la sindaca si dimette, rischio commissario? Cosa sapere La sindaca di Serle Chiara Cherchi ha protocollato le dimissioni dopo la crisi politica.