Un giovane di 24 anni è deceduto dopo due settimane di ricovero all’ospedale di Foligno per forti dolori al petto. Era stato dimesso dall’ospedale tre volte prima di morire. Le cause della morte sono state accertate come un tumore allo stomaco. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle diagnosi precedenti o alle cure ricevute. La famiglia ha confermato la sua scomparsa.

Foligno, 8 giugno 2026 – Ricoverato all’ospedale di Foligno per forti dolori al petto, muore dopo due settimane a causa di un tumore allo stomaco. Prima, per tre volte, si era rivolto all’ospedale di Perugia. I familiari di un 24enne di origini albanesi vogliono vederci chiaro in merito al decesso del figlio e attraverso i propri legali hanno presentato una denuncia alla Procura di Spoleto, per accertare eventuali responsabilità a proposito di quanto accaduto tra la fine del 2025 ed il 20 febbraio scorso, giorno della morte del ragazzo. I primi problemi di salute. Gli avvocati Luca Maori e Luca Valigi, con l’ausilio dei parenti del giovane, hanno ricostruito i fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dimesso tre volte dall’ospedale, muore a 24 anni per un tumore allo stomaco

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