Andrea Naliato, autotrasportatore di 40 anni, è morto dopo aver subito un aneurisma cerebrale non diagnosticato. L'uomo è stato ricoverato due volte in pronto soccorso, ma è stato dimesso entrambe le volte. L'ospedale ha successivamente riconosciuto un risarcimento milionario, anche se non sono stati forniti dettagli sulle cause delle dimissioni e sulla diagnosi non effettuata.

Un aneurisma cerebrale non diagnosticato e due accessi in pronto soccorso conclusi con dimissioni hanno segnato la vicenda di Andrea Naliato, autotrasportatore di 40 anni di Arre, in provincia di Padova. L’uomo è morto nel novembre 2022 a causa di una massiva emorragia cerebrale, dopo un quadro clinico che, secondo le perizie, avrebbe potuto essere riconosciuto in tempo. La vicenda si chiude sul piano civile con un risarcimento da 1,5 milioni di euro, disposto a favore della compagna e delle figlie minori. Restano invece aperti i profili penali, ancora al vaglio del tribunale competente. Il caso prende avvio il 26 ottobre 2022, quando Naliato si rivolge alla guardia medica per una cefalea intensa accompagnata da pressione arteriosa elevata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non se ne sono accorti”, Andrea muore a 40 anni. L’ospedale l’ha dimesso due volte: risarcimento milionario

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