Dimentica il freno a mano il camioncino scivola nel lago

Lunedì 8 giugno, un camioncino è finito nel lago di Caldonazzo, scivolando senza freno a mano. I vigili del fuoco e i sommozzatori sono intervenuti per recuperare il veicolo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’incidente è avvenuto durante le prime ore della giornata. Le operazioni di recupero sono durate diverse ore e hanno coinvolto le squadre specializzate. Nessuna altra informazione sulle cause dell’incidente è stata comunicata.

È stata una mattinata impegnativa quella di oggi, lunedì 8 giugno, per i vigili del fuoco e i sommozzatori trentini che sono stati allertati per un pick-up finito accidentalmente nelle acque del lago di Caldonazzo.Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, a causare l’incidente sarebbe stato il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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