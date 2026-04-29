Dimentica di inserire il freno a mano e muore schiacciato dalla sua auto | Guido Catilino aveva 18 anni

Questa mattina a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, si è verificato un incidente che ha coinvolto un giovane di 18 anni. Secondo quanto ricostruito, l’automobile si è mossa senza che il conducente avesse attivato il freno a mano, e il ragazzo è stato schiacciato dalla stessa vettura. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Il tragico incidente si è verificato questa mattina a Sant'Angelo a Cupolo, piccola cittadina in provincia di Benevento. Nonostante i soccorsi tempestivi, per il 18enne non c'è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tragedia nel Beneventano, dimentica di inserire freno a mano: travolto e ucciso dalla sua autoTragedia nel Beneventano, dove un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. Leggi anche: Incidente mortale nel Napoletano: schiacciato dalla sua auto davanti alla moglie, freno a mano assente. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: 26 Aprile 1945: Montorio non dimentica la sua scia di sangue; Distrazione spese legali: giudice dimentica, Cassazione corregge; Centese, il rush finale inizia adesso; Felipe e Letizia di Spagna consegnano il Premio Cervantes. Ma al pranzo con il vincitore la regina ignora il re. Dimentica di inserire il freno a mano e muore schiacciato dalla sua auto: Guido Catilino aveva 18 anniIl tragico incidente si è verificato questa mattina a Sant'Angelo a Cupolo, piccola cittadina in provincia di Benevento ... fanpage.it Proprietario di una Bugatti da 3 milioni si dimentica la pompa al distributore: danni minimi, paga 200 dollari e il caso si chiude. https://auto.everyeye.it/notizie/benzinaio-bugatti-3-milioni-euro-commette-errore-banale-872347.htmlutm_medium=Social&utm_ - facebook.com facebook Il sangue di Conte e Tacchinardi: quando la frode sportiva non si limitava all'inciucio con designatori e arbitri ma si realizzava anche nello spogliatoio tra flebo e siringhe. Per non dimenticare In questo video un estratto della sentenza del Tribunale di Torino de x.com