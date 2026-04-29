Dimentica di inserire il freno a mano e muore schiacciato dalla sua auto | Guido Catilino aveva 18 anni

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, si è verificato un incidente che ha coinvolto un giovane di 18 anni. Secondo quanto ricostruito, l’automobile si è mossa senza che il conducente avesse attivato il freno a mano, e il ragazzo è stato schiacciato dalla stessa vettura. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Il tragico incidente si è verificato questa mattina a Sant'Angelo a Cupolo, piccola cittadina in provincia di Benevento. Nonostante i soccorsi tempestivi, per il 18enne non c'è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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