Tragedia nel Beneventano dimentica di inserire freno a mano | travolto e ucciso dalla sua auto

Nel Beneventano si è verificato un incidente che ha portato alla morte di un ragazzo di 18 anni. Secondo quanto riferito, l’automobile che guidava si è mossa senza il freno a mano inserito, provocando il suo travolgimento e il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo gli ultimi momenti prima dell’accaduto.

Tragedia nel Beneventano, dove un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. La vittima è Guido Santillo, originario di San Martino Valle Caudina. L’episodio si è verificato nella frazione Perrillo di Sant’Angelo a Cupolo, dove il giovane si era recato, secondo quanto emerso, per incontrare un’amica che era andato a prendere presso la sua abitazione. Con lui viaggiavano anche due ragazze spagnole, presenti in zona per il programma Erasmus, a bordo di una Fiat Cinquecento L. Stando a una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il 18enne sarebbe sceso dall’auto ritenendo di averla messa in sicurezza. Tuttavia, il veicolo avrebbe iniziato a muoversi improvvisamente.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia nel Beneventano, dimentica di inserire freno a mano: travolto e ucciso dalla sua auto Notizie correlate Tragedia nel Sannio, 18enne perde la vita travolto da auto senza freno a manoTempo di lettura: < 1 minutoTragico evento per un incidente stradale dalla dinamica ancora in fase di accertamento. Leggi anche: Incidente mortale nel Napoletano: schiacciato dalla sua auto davanti alla moglie, freno a mano assente.