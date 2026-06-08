Difesa degli oceani la sfida di Ogyre | recuperare in un mese 40 mila chili di rifiuti dal mare e dalle coste

Da ilsole24ore.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel mese di giugno, l'organizzazione Ogyre punta a recuperare 40 mila chili di rifiuti dal mare e dalle coste. L’obiettivo rientra nella campagna Ocean Challenge 2026, promossa dal network internazionale di Fishing for Litter. Durante questo periodo, volontari e team specializzati opereranno per raccogliere e smaltire i rifiuti accumulati negli ambienti marini e costieri. La raccolta si svolgerà in vari punti di interesse lungo le zone di intervento.

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La sfida è raccogliere 40 mila chili di rifiuti marini e costieri in tutto giugno. È l’obiettivo della Ocean Challenge 2026 lanciata da Ogyre network globale di Fishing for Litter, impegnata nel recupero di rifiuti marini con campagne di raccolta in mare e iniziative di intercettazione lungo le coste. Il tutto attraverso il sostegno economico e logistico di comunità locali di pescatori di rifiuti in Italia, Brasile, Indonesia e Senegal. Un lavoro importante giacché «Con il World Oceans Day (8 giugno) la comunità internazionale è chiamata ogni anno a riflettere e contribuire attivamente alla tutela dei mari - sottolineano da Ogyre - e l’oceano produce almeno il 50% dell’ossigeno del pianeta, ospita la maggior parte della biodiversità terrestre ed è la principale fonte di proteine per oltre un miliardo di persone in tutto il mondo». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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