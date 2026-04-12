Castiglione di Sicilia rimossi 20 mila chili di rifiuti lungo la strada tra Rovittello e Quota Mille

A Castiglione di Sicilia, nel corso di un fine settimana, è stato rimosso un totale di circa 20 mila chili di rifiuti dalla strada tra Rovittello e Quota Mille. L’intervento, alla prima edizione, ha visto la partecipazione di numerosi volontari che hanno collaborato con l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco e dall’assessore. L’attività si è concentrata principalmente sulla pulizia di questa tratta stradale, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale della zona.

L’iniziativa è ancora alla prima edizione, ma ha registrato già notevole successo. Nel fine settimana numerosi volontari hanno così partecipato all’iniziativa lanciata dall’Amministrazione comunale, in particolare modo dal sindaco Concetto Stagnitti e dall’assessore Gaetano Buda. Per questa prima.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Sequestrati nel porto di Palermo 20 mila chili di rifiuti pericolosi diretti in NigeriaI finanzieri e i funzionari della Dogana hanno sequestrato nel porto di Palermo 20. Chiusura di alcuni tratti della Strada provinciale 81 tra Calatabiano e Castiglione di SiciliaProvvedimento immediato e a tempo indeterminato per circa 2 chilometri di strada: transito consentito solo a residenti e proprietari di fondi...