Volontari in azione per ripulire la zona sud di Pordenone | rimossi oltre 40 chili di rifiuti
Sabato 11 aprile, i volontari di Puliamo i quartieri sono intervenuti nella zona sud di Pordenone per un’operazione di pulizia. Durante l’attività, sono stati rimossi oltre 40 chili di rifiuti, tra cui un lavandino, un cerchione e una batteria d’auto. L’intervento ha riguardato principalmente aree pubbliche e spazi verdi, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale del quartiere.
Un lavandino, un cerchione e una batteria d’auto. Sono solo alcuni degli oggetti trovati nel pomeriggio di sabato 11 aprile dai volontari di Puliamo i quartieri. L'iniziativa ha fatto tappa nella zona industriale a sud di Pordenone. Un'iniziativa a cui hanno preso parte cittadini, Ministri.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Bambini e volontari in campo. Insieme a ripulire il lungolago. Rimossi oltre 500 chili di rifiuti
Volontari e scout all'opera per ripulire la zona sud della cittàDurante la raccolta è stato ritrovato anche un portafoglio, perciò è stata avvertita immediatamente la polizia locale che è intervenuta subito per...