Volontari in azione per ripulire la zona sud di Pordenone | rimossi oltre 40 chili di rifiuti

Sabato 11 aprile, i volontari di Puliamo i quartieri sono intervenuti nella zona sud di Pordenone per un’operazione di pulizia. Durante l’attività, sono stati rimossi oltre 40 chili di rifiuti, tra cui un lavandino, un cerchione e una batteria d’auto. L’intervento ha riguardato principalmente aree pubbliche e spazi verdi, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale del quartiere.