Una riflessione sulla reazione alle violenze: si afferma che più si è brutalizzati, più si reagisce accogliendo, come segno di resa. Si sostiene che il Paese levantino si lasci catturare senza opporsi, invertendo il detto sulla Grecia che sottomise il nemico. L’idea è che invece di civiltà, ci sia stato un processo di conquista e sottomissione. La prospettiva indica una perdita della battaglia culturale e di resistenza.

Vanno di moda i rituali islamici nelle scuole. Prima i pellegrinaggi alle moschee, poi i video con lo sgozzamento di animali rituale, roba raccapricciante specie per dei minori ma dice una dirigente scolastica: “Beh? Che c'è? Se uno non gli va, non guarda”. E mente, perché se uno non guarda la dirigente lo boccia. Se sgozza lui no, ma se si sottrae all'orrore, è garantito. Commenta giustamente uno su X: “Quindi se basta rimuovere, basta non guardare nel bagno la “lista stupri”, se c'è una rissa o un maranza sgozza un compagno basta voltarsi dall'altra parte, giusto?” Non proprio, ma quasi: il marocchino che scannò il compagno copto, ridendo e recitando il Corano sul corpo agonizzante, è stato virtualmente adottato, “dobbiamo abbracciarlo”, e il ministro scolastico Valditara dichiarò: adesso non creiamo allarmismi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dietro il perdono la resa: più siamo travolti, brutalizzati e più reagiamo "abbracciando": è il segno della resa

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