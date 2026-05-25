Dopo la partita, Lele Adani ha commentato duramente il Milan, affermando che è fuori dalla Champions con merito e criticando l’allenatore per non produrre più calcio. Le sue parole sono state pubblicate subito dopo il match, senza ulteriori commenti o analisi. La sua dichiarazione ha creato scalpore tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando un giudizio netto sulla prestazione e sulla gestione della squadra.

Il duro atto d’accusa firmato da Lele Adani scuote il post-partita del campionato rossonero. Intervenuto nel corso della nota trasmissione televisiva La Domenica Sportiva, l’ex calciatore e oggi opinionista ha commentato in termini estremamente critici il verdetto del campo che ha sancito l’esclusione del Milan dalla prossima Champions League. Secondo l’analisi di Adani, il fallimento sportivo della squadra milanese rappresenta la diretta conseguenza di una proposta di gioco inadeguata e di una gestione societaria che avrebbe smarrito i valori storici del club, portando a una vera e propria resa dei conti tecnica. L’opinionista ha incentrato... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - La resa dei conti di Adani: “Il Milan è fuori dalla Champions con merito, Allegri non produce più calcio”

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