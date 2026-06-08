Dieta salvacuore ecco cosa mangiare per fare il pieno di flavanoli antiossidanti

Notizia in breve

È emerso che per seguire una dieta salvacuore efficace, è importante consumare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, scegliendo però i vegetali ricchi di flavanoli e antiossidanti. La maggior parte delle persone non rispetta questa raccomandazione, e spesso non seleziona gli alimenti più indicati per favorire la salute del cuore.