Dieta salvacuore ecco cosa mangiare per fare il pieno di flavanoli antiossidanti
È emerso che per seguire una dieta salvacuore efficace, è importante consumare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, scegliendo però i vegetali ricchi di flavanoli e antiossidanti. La maggior parte delle persone non rispetta questa raccomandazione, e spesso non seleziona gli alimenti più indicati per favorire la salute del cuore.
(Adnkronos) – 'Uno non vale uno' quando in gioco c'è la salute del cuore. La regola che prescrive di consumare 5 porzioni al giorno di frutta e verdura funziona soltanto se si scelgono i vegetali giusti, e la stragrande maggioranza delle persone ancora non lo fa. Sollevano il problema gli autori di un maxi-studio pubblicato. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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