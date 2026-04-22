Dieta mediterranea salvacuore e non solo Greco Uer | Diventi stile di vita

Recenti studi evidenziano come la dieta mediterranea abbia effetti positivi sulla salute, in particolare nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e nella riduzione della mortalità complessiva. Un esperto ha dichiarato che questa alimentazione può diventare uno stile di vita consolidato, grazie ai suoi benefici riconosciuti e ai risultati clinici osservati. La promozione di abitudini alimentari più sane continua a ricevere attenzione nel settore medico e scientifico.

(Adnkronos) – "C'è un chiaro e benefico impatto della dieta mediterranea nella prevenzione cardiovascolare e nella riduzione della mortalità in generale. Ma abbiamo già dei dati sul suo impatto nella prevenzione oncologica e neurodegenerativa. Alcuni elementi della dieta agiscono sul nostro Dna in modo epigenetico favorendo delle situazioni che agevolano la sopravvivenza". Così all'Adnkronos Salute. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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