Cosa fare a Varsavia dal dormire al mangiare alle visite imperdibili

Da vanityfair.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Varsavia si presenta come una destinazione accessibile e ricca di occasioni per chi desidera esplorare una città europea senza spendere troppo. La capitale polacca offre un mix di alloggi a prezzi contenuti, ristoranti vari e attrazioni culturali che si possono visitare senza grandi spese. Secondo i dati di Skyscanner, questa città risulta tra le mete più economiche per i voli, attirando un numero crescente di visitatori che vogliono scoprire le sue piazze, musei e quartieri storici senza dover affrontare costi elevati.

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La differenza rispetto all'estate scorsa? Un'attenzione più spiccata alla pianificazione, che si traduce in prenotazioni più a ridosso della partenza, maggiore flessibilità e, soprattutto, nella ricerca di destinazioni alternative, sicure e a prezzi accessibili, anche fuori dalle rotte estive più gettonate. Ed ecco, allora, che oltre due terzi di italiani hanno iniziato a guardarsi attorno cercando mete meno battute, dove nessuno dei loro conoscenti è mai stato prima, con la priorità di spendere il meno possibile senza dover rinunciare al viaggio. Come Varsavia, la capitale polacca che, come riferisce Skyscanner, è possibile visitare d'estate calcolando una spesa media di 89€ andata e ritorno dall'Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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