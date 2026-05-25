Il calciatore ha deciso di trasferirsi all’Inter, confermando di voler indossare la maglia nerazzurra. Sono stati avviati contatti frequenti tra il club e l’agente del giocatore, che ha espresso chiaramente la sua preferenza per il trasferimento. La società nerazzurra punta a rafforzare la rosa nel prossimo calciomercato estivo, con l’obiettivo di mettere a segno importanti acquisti.

L’Inter vuole fare le cose in grande nel prossimo calciomercato estivo. Non tanti acquisti, ma colpi mirati di un certo spessore per alzare davvero il livello di una squadra già fortissima, perlomeno in Italia. Per quanto riguarda il centrocampo, Marotta e Ausilio hanno il mirino puntato sia in Serie A che in Premier League. Per Serie A ci riferiamo a Manu Kone e Nico Paz, sempre in cima alla lista di gradimento di Chivu come degli stessi dirigenti. La Roma deve fare molta cassa per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario e questo apre alla possibilità di uno sconto sul prezzo del cartellino, mentre per l’argentino – furia di Fabregas a parte – bisognerà attendere la decisione del Real Madrid, in particolare di José Mourinho dopo la recompra che verrà sicuramente esercitata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - No ai bianconeri, ha scelto l’Inter: contatti costanti con l’agente

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