Giuntoli Roma l’opzione si scalda | c’è l’apprezzamento dei Friedkin nei confronti dell’ex Juve Gli aggiornamenti

Da juventusnews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma sta valutando seriamente di affidare a Giuntoli, ex Juventus, il ruolo di responsabile del progetto tecnico. La proprietà dei Friedkin ha espresso apprezzamento per il suo profilo e si prepara a formalizzare un contratto molto vantaggioso. Si intensificano quindi le trattative per definire il futuro dell’area tecnica della squadra, con l’obiettivo di inserire un nuovo dirigente nel prossimo periodo.

di Luca Fioretti Giuntoli Roma: Giuntoli nel mirino della proprietà giallorossa per affidargli le chiavi del progetto tecnico e siglare presto un ricchissimo contratto. Il futuro della  Roma  potrebbe arricchirsi di un profilo  estremamente prestigioso  per riorganizzare l’organigramma societario. La famiglia  Friedkin  sta valutando con  grandissima attenzione  le prossime mosse e non ha nascosto il proprio  forte apprezzamento Cristiano Giuntoli, ex figura di riferimento della  Juventus. Come riportato da Sport Mediaset, al momento la situazione è ancora in una fase  fortemente embrionale, poiché non c’è stato alcun contatto diretto tra le parti in causa in questa operazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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