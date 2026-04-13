Giuntoli Roma l’opzione si scalda | c’è l’apprezzamento dei Friedkin nei confronti dell’ex Juve Gli aggiornamenti

La Roma sta valutando seriamente di affidare a Giuntoli, ex Juventus, il ruolo di responsabile del progetto tecnico. La proprietà dei Friedkin ha espresso apprezzamento per il suo profilo e si prepara a formalizzare un contratto molto vantaggioso. Si intensificano quindi le trattative per definire il futuro dell’area tecnica della squadra, con l’obiettivo di inserire un nuovo dirigente nel prossimo periodo.

di Luca Fioretti Giuntoli Roma: Giuntoli nel mirino della proprietà giallorossa per affidargli le chiavi del progetto tecnico e siglare presto un ricchissimo contratto. Il futuro della Roma potrebbe arricchirsi di un profilo estremamente prestigioso per riorganizzare l’organigramma societario. La famiglia Friedkin sta valutando con grandissima attenzione le prossime mosse e non ha nascosto il proprio forte apprezzamento Cristiano Giuntoli, ex figura di riferimento della Juventus. Come riportato da Sport Mediaset, al momento la situazione è ancora in una fase fortemente embrionale, poiché non c’è stato alcun contatto diretto tra le parti in causa in questa operazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Roma, l’opzione si scalda: c’è l’apprezzamento dei Friedkin nei confronti dell’ex Juve. Gli aggiornamenti Giuntoli Roma, spunta questa opzione a sorpresa per il futuro dell’ex Juventus: può andare in porto se… Lo scenariodi Luca FiorettiGiuntoli Roma, il dirigente vuole tornare operativo e valuta con grandissima attenzione la suggestiva pista legata al futuro... Roma-Giuntoli: i Friedkin valutano il colpo per la direzione sportivaLa rivoluzione nell’organigramma della Roma potrebbe passare per il profilo di Cristiano Giuntoli, il cui nome torna a gravitare con forza...