Deve scontare oltre sei anni per furti e droga i militari arrestano un 31enne

La sera del 5 giugno, i militari della Stazione di San Felice sul Panaro hanno arrestato un 31enne di origine marocchina residente a Camposanto. L’uomo deve scontare oltre sei anni di reclusione per reati legati a furti e droga.

La sera del 5 giugno scorso, i militari della Stazione di San Felice sul Panaro hanno rintracciato e arrestato un 31enne di origine marocchina, domiciliato nel comune di Camposanto. L'uomo è stato raggiunto da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, con contestuale ordine di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Judge DESTROYS Repeat Thief AFTER Addiction Excuse BACKFIRES

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