Rapina furti e soldi falsi arrestato un 28enne a Cassino Deve scontare oltre due anni di carcere

Un 28enne è stato arrestato a Cassino per rapina, furti e uso di soldi falsi. Deve scontare oltre due anni di carcere. Le forze dell’ordine continuano i controlli nel Basso Lazio, concentrandosi sull’esecuzione dei provvedimenti giudiziari.

Prosegue l'attività di controllo del territorio e di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria da parte delle forze dell'ordine nel Basso Lazio. Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato e tratto in arresto un ventottenne, residente nel Cassinate. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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