Condannato per droga | deve scontare oltre 3 anni ai domiciliari

Un giovane di 24 anni è stato condannato per reati legati alla droga e dovrà scontare più di tre anni di detenzione domiciliare. Dopo l’udienza, è stato eseguito l’arresto e la condanna è stata confermata. L’ordine di esecuzione prevede che l’uomo rimanga nella propria abitazione per il periodo stabilito dalla sentenza.

Il 24enne dovrà espiare una pena complessiva di 3 anni 9 mesi e 7 giorni di reclusione per fatti risalenti a gennaio 2025 Ritenuto responsabile di reati legati alla droga: per questo motivo un 24enne è stato arrestato e dovrà scontare oltre 3 anni di detenzione domiciliare. Il provvedimento è stato eseguito nel primo pomeriggio odierno (25 marzo) dai militari del Reparto Territoriale carabinieri di Mondragone. Nello specifico, è stato eseguito un ordine di esecuzione per l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. I militari dell’Arma si sono recati in via dei Platani, dove hanno rintracciato il destinatario del provvedimento all’interno dell'abitazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Condannato per droga: deve scontare oltre 3 anni ai domiciliari Articoli correlati Frosinone, revocati i domiciliari a 52enne: deve scontare oltre 6 anni per drogaProvvedimento della Procura Generale di Roma: l’uomo, già ai domiciliari per spaccio, trasferito nel carcere di Frosinone L’uomo era già sottoposto... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Condannato per droga deve scontare... Temi più discussi: Ghedi, 19enne arrestato per spaccio: condannato a un anno ed espulso; Verona, carabiniere rivende al pusher la cocaina sequestrata: scoperto dai colleghi e condannato a 8 anni; Traffico di droga, dopo la condanna scatta l'espulsione per un 42enne; Condannato per traffico di droga, espulso straniero in Italia da vent’anni. Droga a Comiso: 66enne condannato a 4 anni e mezzoLa Polizia arresta un 66enne per droga a Comiso. L'uomo deve scontare oltre 4 anni ai domiciliari per traffico e detenzione di stupefacenti. quotidianodiragusa.it Condannato ad oltre 10 anni per traffico di droga, 47enne viene portato in carcere dai carabinieriL'uomo è stato condannato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, continuato in concorso, inseriti nel contesto della criminalità organizza, commessi a partire dal 2014 nelle p ... veronasera.it Condannato per l'aggressione al maestro, l'imputato sbotta contro la giudice, che lo redarguisce - facebook.com facebook Torino, il re dei maranza Don Alì condannato a due anni per l’aggressione al maestro elementare x.com