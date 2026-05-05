Una donna di 35 anni è stata arrestata e rimane in carcere dopo aver aggredito e mutilato il suo compagno. Le forze dell'ordine hanno accertato che l'uomo presenta ferite gravi conseguenti all'intervento violento. La vicenda ha avuto luogo ad Angri, dove si indaga sulle motivazioni che hanno portato la donna a reagire in modo così aggressivo. Le condizioni cliniche dell’uomo sono sotto osservazione, mentre si prosegue con le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Perché la donna ha reagito con tale violenza estrema?. Quali sono le reali condizioni cliniche del compagno ferito?. Come ha fatto la donna a drogare la vittima?. Perché il reato è stato derubricato da tentato omicidio?.? In Breve Motivo dell'aggressione: uomo voleva far convivere la prima moglie ad Angri.. Vittima ha perso 3 litri di sangue presso l'ospedale di Nocera Inferiore.. Ferite genitali richiedono intervento di ricostruzione con applicazione di una protesi.. Reato derubricato da tentato omicidio a lesioni gravissime dal magistrato.. Una donna del Bangladesh di 35 anni resta in carcere dopo l’aggressione avvenuta venerdì scorso ad Angri, nel salernitano, dove ha drogato e mutilato il compagno di 41 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angri, droga e mutila il compagno: resta in carcere la 35enne

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Chiusa in casa e percossa senza pietà, resta in carcere l'ex compagnoI fatti sono quelli avvenuti a Giardini Naxos nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, l''indagato deve rispondere di tentato femminicidio.