Scoperto con droga dopo colloquio in carcere va a processo
Un uomo di 45 anni di Nocera Inferiore è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di droga durante un colloquio in carcere. Successivamente all’accertamento, è stato rinviato a giudizio con il procedimento a giudizio immediato. L’episodio si è verificato durante un incontro con un detenuto, momento in cui sono stati rinvenuti sostanze illegali. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario che si sta svolgendo presso il tribunale competente.
Gli trovano droga dopo un colloquio in carcere, 45enne di Nocera Inferiore finisce a processo con il giudizio immediato. A ottenerlo la procura di Santa Maria Capua Vetere.Il fattoL'uomo - già noto per precedenti per stupefacenti - fu denunciato per il possesso di 75,93 grammi di cocaina, trovati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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