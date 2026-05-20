Scoperto con droga dopo colloquio in carcere va a processo

Un uomo di 45 anni di Nocera Inferiore è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di droga durante un colloquio in carcere. Successivamente all’accertamento, è stato rinviato a giudizio con il procedimento a giudizio immediato. L’episodio si è verificato durante un incontro con un detenuto, momento in cui sono stati rinvenuti sostanze illegali. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario che si sta svolgendo presso il tribunale competente.

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