Una giovane donna detenuta è stata trovata senza vita nella sua cella nel carcere di Perugia durante la notte. La scoperta ha portato all’intervento immediato delle forze di sicurezza e alle autorità competenti. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulla situazione o sulle eventuali circostanze che hanno portato alla morte.

Perugia, 18 aprile 2026 – È stata trovata morta nella sua cella una giovane detenuta nel carcere di Perugia, il decesso è avvenuto durante la notte e ha subito fatto scattare l’allarme all’interno della struttura penitenziaria. La donna, che si trovava reclusa con l’accusa di rapina, è stata rinvenuta priva di vita dagli agenti della polizia penitenziaria durante i controlli di routine. Sul posto si sono immediatamente recati il magistrato di turno e il medico legale per i primi accertamenti, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono ancora in corso per chiarire con esattezza quanto accaduto, ma al momento l’ipotesi più accreditata resta quella di un decesso per cause naturali, come indicato dai primi riscontri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Detenuta trovata morta in carcere a Perugia

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