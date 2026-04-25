La Roma tiene accesa la fiammella Champions Malen ed El Aynaoui stendono il Bologna

Nella partita tra Bologna e Roma, i giallorossi si sono imposti per 2-0 con i gol di Malen al settimo minuto e di El Aynaoui a inizio ripresa. La squadra emiliana ha schierato un 3-4-3, con alcuni giocatori valutati sotto la sufficienza. La sfida ha mantenuto aperta la speranza di qualificazione in Champions League per i capitolini.

Bologna-Roma 0-2 Marcatori: 7' pt Malen, 46' pt El Aynaoui Bologna (3-4-3): Ravaglia 6; Helland 5.5 (32' st Vitik sv), Lucumì 5, Heggem 5; Joao Mario 4.5 (21' st De Silvestri 6), Freuler 6, Ferguson 5.5, Miranda 5 (1' st Zortea 6); Orsolini 6 (32' st Cambiaghi sv), Castro 5.5 (1' st Odgaard 6), Rowe 5.5. In panchina: Pessina, Franceschelli, Pobega, Moro, Lykogiannis, Sohm, Dominguez, Vitik, Castaldo. Allenatore: Italiano 5.5. Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, N'dicka 6, Hermoso 6 (16' st Ghilardi 6); Celik 6 (1' st Rensch 6.5), Cristante 6, Pisilli 6.5, Wesley 6.5; Soulé 6.5 (16' st Vaz 6), El Aynaoui 7.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Roma tiene accesa la fiammella Champions, Malen ed El Aynaoui stendono il Bologna Notizie correlate Bologna-Roma 0-2, Malen ed El Aynaoui stendono i rossoblu e Gasperini sale a -2 dalla Juve(Adnkronos) – Alla Roma basta un tempo per battere il Bologna di Italiano 2-0 e vendicarsi per l'eliminazione dall'Europa League. Malen ed El Aynaoui, la Roma vince a Bologna e resta in corsa ChampionsLa squadra di Gasperini espugna il Dall'Ara imponendosi 2-0 BOLOGNA - La Roma sbanca il "Dall'Ara" di Bologna. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Top 11 Serie A 31esima giornata: Lautaro torna e domina, Politano tiene accesa la speranza del Napoli; Roma, Europa appesa alla Coppa Italia: cosa cambia tra Inter e Lazio per Champions, Europa League e Conference; Hermoso non si arrende: Ci proveremo fino alla fine. La Roma tiene accesa la fiammella Champions, Malen ed El Aynaoui stendono il BolognaBologna-Roma 0-2 Marcatori: 7' pt Malen, 46' pt El Aynaoui Bologna (3-4-3): Ravaglia 6; Helland 5.5 (32' st Vitik sv), Lucumì 5, Heggem 5; Joao Mario 4.5 (21' st De Silvestri 6), Freuler 6, Ferguson 5 ... msn.com L'addio alla Roma Ranieri ci tiene spiegare come la decisione sia arrivata "unilateralmente" "Per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle". - facebook.com facebook